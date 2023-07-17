طائرات الجيش السوداني تقصف قوات «حميدتي» في أم درمان

قصفت طائرات الجيش السوداني -اليوم الاثنين- مواقع للدعم السريع التي يقودها «حميدتي» وسط وجنوب مدينة أم درمان.

وكانت طائرات الجيش حلقت منذ ساعات صباح اليوم الأولى في أجواء العاصمة الخرطوم، كما أطلقت قوات الدعم السريع نيران مضاداتها الأرضية تجاه الطائرات.

في غضون ذلك، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة، بعد عودة طرفي النزاع إلى مسار جدة التفاوضي.

وفضلا عن مبادرة اللجنة الرباعية للهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيغاد»، فقد استضافت القاهرة الخميس الماضي قمة «دول جوار السودان».

وأقرت القمة إنشاء آلية على مستوى وزراء الخارجية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عملية لوقف القتال بين الأطراف السودانية المتحاربة وحل الأزمة.