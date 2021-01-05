طهران تُقدم طلبا للإنتربول باعتقال ترامب وبقية المتورطين باغتيال «سليماني»

السلطة القضائية الإيرانية، أكدت اليوم الثلاثاء، أن طهران “قدمت طلبا للإنتربول لإصدار إنذار أحمر، واعتقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبقية المتورطين باغتيال قاسم سليماني”.

وأشار وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، إلى أن “وزارة الأمن، وبالتعاون مع جهات أخرى، أعدت ملفا في موضوع استشهاد قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني”، لافتا إلى أنه “جاهز لعرض هذا الملف أمام المحافل القانونية والدولية”.

وقال علوي: “نأمل أن يسمع العالم صرخة مظلومية هذا الشهيد عبر المحافل القانونية”.

كما شدد وزير الأمن على “وجود جميع الوثائق التي تثبت إرهاب الدولة، وانتهاك السيادة الوطنية لدولة أخرى في هذا الاغتيال”، مشيرا إلى أن “أكثر من ألف صفحة من العمل القانوني تم تنظيمها في هذا الصدد”. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

كما قال إن “الجمهورية الإسلامية وجهت صفعة خفيفة لأعداء الحاج قاسم في قاعدة عين الأسد، لكنها تحتفظ بالصفعة القوية في الوقت المناسب”.