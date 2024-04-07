طهران: عقوبة إسرائيل ستكون قاسية وستعجّل بانهيارها

أكّدت طهران أن “الردّ الإيراني على إسرائيل سيكون قاسيا، وسيعطيها درسا”.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن “الانتقام الحتمي للضربة الإسرائيلية على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق سيعجّل بسقوط النظام الصهيوني”.

وحسب وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أضاف قاليباف، أن “الأمة الإيرانية ستعاقب بالتأكيد النظام الإسرائيلي على هجومه المميت الأخير على القسم القنصلي في سفارة إيران في سوريا”.

وحذر من أن “الهجوم الانتقامي الإيراني سيكون قاسيا، وسيعطي إسرائيل درسا، وسيعجل بسقوط النظام الصهيوني”.

وأشار قاليباف، إلى أن “الغارة الجوية على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، أثبتت أن النظام الصهيوني لا يضع حدودا للإجرام، وقد أصبح مخزيا ومكروها، لدرجة أنه ينتهك بوقاحة كل القانون الدولي”.

وكانت “إسرائيل”، قصفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من شهر أبريل الجاري، ما أسفر عن مقتل 7 مستشارين عسكريين للحرس الثوري الإيراني.