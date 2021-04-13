عزل قائد شرطة مقديشو بعد منعه جلسة برلمانية لتمديد ولاية الرئيس ⁦‪

قائد شرطة العاصمة الصومالية مقديشو أعلن أنه علق عمل البرلمان أمس الاثنين قائلا إنه تصرف بشكل منفرد لمنع النواب من تمديد ولاية الرئيس، مما دفع مفوض الشرطة في البلاد لإقالته بعد ذلك بلحظات. وفقا لرويترز.

وأفاد قائد شرطة العاصمة صادق عمر حسن على الهواء مباشرة عبر قناة يونيفرسال التلفزيونية المحلية إنه أوقف جلسة البرلمان اليوم.

وأضاف أنه يجب وقف أي شيء يمكن أن يؤدي إلى العنف والحرب في مقديشو وأن فترة الرئاسة التي تستمر 4 سنوات انتهت. وبعد ذلك بلحظات، أعلن مفوض الشرطة الصومالية حسن محمد حجار على فيسبوك عزل قائد شرطة مقديشو وتعيين بديل له.

وتسلط الفوضى الضوء على الانقسامات الآخذة في الاتساع داخل الأجهزة الأمنية في الصومال لما يتعلق بتمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد. ويواجه الرئيس ضغوطا متزايدة للتنحي بعد أن انتهت فترته الرئاسمونتية في فبراير شباط.