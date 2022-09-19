عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 18:30 | آخر تحديث: 19 سبتمبر 2022 - 18:36 نُشر: الإثنين، 19 سبتمبر 2022 - 18:30
دولي
166 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، واستمعوا لشروحات حول “الهيكل” المزعوم.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 166 مستوطناً اقتحموا المسجد، اليوم الاثنين.

وتتواصل دعوات جمعيات ومنظمات الهيكل المزعوم لتنفيذ أكبر اقتحام  للمسجد الأقصى في 29 من أيلول الجاري، لمناسبة رأس السنة العبرية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في مواسم الأعياد اليهودية.

آخر تحديث: 19 سبتمبر 2022 - 18:36
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً