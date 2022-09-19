عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، واستمعوا لشروحات حول “الهيكل” المزعوم.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 166 مستوطناً اقتحموا المسجد، اليوم الاثنين.

"من بينهم طلاب وموظفون في حكومة الاحتلال..166 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم" pic.twitter.com/yz26SaQpXH — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 19, 2022

اقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى مع تواجد كثيف لقوات الاحتلال pic.twitter.com/r4EccfXWm3 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 19, 2022

وتتواصل دعوات جمعيات ومنظمات الهيكل المزعوم لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى في 29 من أيلول الجاري، لمناسبة رأس السنة العبرية.

مستوطنون يؤدون رقصات استفزازية قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/bXjkEbWxTS — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 19, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في مواسم الأعياد اليهودية.