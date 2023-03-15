عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 152 مستوطنا نفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى وعلى أبوابه، بالتزامن مع تواجد كثيف لقوات الاحتلال خارج المسجد، وعلى مداخل مدينة القدس المحتلة.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.