عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 15 مارس 2023 - 19:13 | آخر تحديث: 15 مارس 2023 - 19:16 نُشر: الأربعاء، 15 مارس 2023 - 19:13
دولي
القسطل
152 مستوطنا اقتحموا المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 152 مستوطنا نفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى وعلى أبوابه، بالتزامن مع تواجد كثيف لقوات الاحتلال خارج المسجد، وعلى مداخل مدينة القدس المحتلة.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

آخر تحديث: 15 مارس 2023 - 19:16
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