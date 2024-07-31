عقب اغتيال «إسماعيل هنية».. طهران تتوعد إسرائيل!

في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، “إن طهران ستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة”.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، أضاف بزشكيان، أن بلاده “ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها”.

بدوره، قال قائد الثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي: “الكيان الصهيوني المجرم الإرهابي جلب لنفسه بهذا الاعتداء أشد العقاب”.

وكان اغتيل هنية في طهران، حسبما أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء، بعد ساعات من حضوره مراسم تنصيب بزشكيان.