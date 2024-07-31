عقب اغتيال «إسماعيل هنية».. طهران تتوعد إسرائيل!

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 31 يوليو 2024 - 10:19 | آخر تحديث: 31 يوليو 2024 - 10:25 نُشر: الأربعاء، 31 يوليو 2024 - 10:19
دولي
رويترز
بزشكيان: طهران ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها

في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، “إن طهران ستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة”.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، أضاف بزشكيان، أن بلاده “ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها”.

بدوره، قال قائد الثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي: “الكيان الصهيوني المجرم الإرهابي جلب لنفسه بهذا الاعتداء أشد العقاب”.

وكان اغتيل هنية في طهران، حسبما أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء، بعد ساعات من حضوره مراسم تنصيب بزشكيان.

آخر تحديث: 31 يوليو 2024 - 10:25
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