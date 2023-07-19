عقب هجمات أوكرانية.. اندلاع حريق داخل قاعدة جوية في شبه «جزيرة القرم»

قال حاكم شبه «جزيرة القرم» سيرغي أكسيونوف إنّ حريقا اندلع داخل قاعدة جوية في منطقة «كيروفسكي» في شبه الجزيرة، تزامنا مع أنباء عن هجمات روسية أوكرانية متبادلة في عدة مناطق، بالطائرات المسيرة.

وأضاف أنّ السلطات المحلية بدأت إجلاء نحو ألفين من سكان 4 بلدات قريبة من القاعدة العسكرية، موضحا أن الطريق السريع الذي يربط مدينتي سيفاستوبول وسيمفيروبول بمنطقة كيرتش، حيث يوجد جسر القرم، أغلق بسبب الحريق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت إحباط محاولة هجوم أوكرانية جديدة وصفتها بـ«الإرهابية» باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في «شبه جزيرة القرم».

وقالت الوزارة إنّ دفاعاتها الجوية اعترضت الليلة الماضية 17 مسيّرة، وأسقطت 11 مسيّرة أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، دون وقوع خسائر.

من جانبها، قالت القوات الأوكرانية إنّها استهدفت جسر القرم الإستراتيجي بزورقين مسيّرين، وبعد الهجوم على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بمقاطعة كراسنودار الروسية.