عقيلة صالح رئيساً لـ«المجلس البرلماني» الآسيوي الأفريقي

بدأ رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مهامه بعد اختياره رئيساً للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، بعقد سلسلة لقاءات برلمانية في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، على هامش أعمال المؤتمر العام الثاني للمجلس.

والتقى عقيلة صالح أعضاء وفد مجلس النواب النيبالي المشارك في أعمال المؤتمر، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي سعود الحجيلان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني بين دول آسيا وأفريقيا، وتطوير آليات التنسيق والتشاور المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل رئيس مجلس النواب الليبي النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدني سوخونا، وأعضاء الوفد المرافق له، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي وعضو الهيئة الرئاسية للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي مصباح دومة، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتوسيع مجالات التنسيق بين المؤسسات التشريعية في القارتين.

وفي لقاء آخر، اجتمع عقيلة صالح بنائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط بلال قاسم، بحضور أعضاء الشعبة البرلمانية الليبية، حيث ناقش الجانبان دعم العمل البرلماني وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التشريعية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما التقى رئيس مجلس النواب الليبي عضو المجلس الإسلامي الإيراني عباس غلور، بحضور سعود الحجيلان، حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون البرلماني وتطوير التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واختتمت اللقاءات باجتماع مع نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي أحمد فيصل، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين دول آسيا وأفريقيا، ودعم العلاقات بين الشعوب وترسيخ مبادئ الشراكة والتعاون بما يخدم القضايا المشتركة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن فعاليات المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، الذي يشهد مشاركة واسعة من وفود برلمانية دولية بهدف تعزيز الحوار والتنسيق التشريعي بين القارتين.