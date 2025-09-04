علاج ثوري لـ«ارتفاع ضغط الدم».. أمل جديد لعلاج ملايين المرضى حول العالم

أعلن باحثون دوليون عن نتائج واعدة لدواء تجريبي جديد يُدعى “باكسدروستات” (Baxdrostat)، أظهر فعالية غير مسبوقة في خفض ضغط الدم لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط دم شديد ومقاوم للعلاج، وهي حالة تهدد حياة مئات الملايين حول العالم.

وشملت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة إندبندنت، حوالي 800 مريض في 214 عيادة موزعة على عدة دول، وقد خضع المشاركون لعلاج يومي بجرعات 1 أو 2 ملغ من “باكسدروستات”، إلى جانب أدوية ضغط الدم المعتادة.

وبحسب الدراسة، بعد 12 أسبوعًا، سجّل المرضى انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي بمعدل 9 إلى 10 ملم زئبقي مقارنة بالدواء الوهمي، 40% من المرضى الذين تناولوا “باكسدروستات” وصلوا إلى مستويات ضغط دم صحية، مقابل 20% فقط في مجموعة الدواء الوهمي، فعالية الدواء استمرت حتى 32 أسبوعًا، دون تسجيل آثار جانبية خطيرة أو غير متوقعة.

آلية عمل الدواء

يعتمد “باكسدروستات” على منع إنتاج هرمون “ألدوستيرون”، المسؤول عن تنظيم توازن الملح والماء في الجسم. في بعض المرضى، يؤدي فرط إفراز هذا الهرمون إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، وعلى مدى عقود، كانت السيطرة على هذا الهرمون تحديًا صعبًا، لكن الدواء الجديد يُعتبر أول علاج يستهدف هذا الخلل بشكل مباشر وفعال.

أهمية الاختراق الطبي

علّق البروفيسور برايان ويليامز من جامعة كوليدج لندن، أحد المشاركين في الدراسة، قائلاً: “انخفاض ضغط الدم بمعدل 10 ملم زئبقي يُترجم إلى تراجع كبير في مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب. هذا التطور قد يغير حياة مئات الملايين”.

وأضاف أن بياناتهم تشير إلى أن نحو نصف مليار إنسان حول العالم قد يستفيدون من هذا الدواء إذا تمت الموافقة على اعتماده رسميًا.

هذا ويُعد ارتفاع ضغط الدم من أبرز التحديات الصحية عالميًا، حيث يصيب نحو 1.3 مليار شخص، ويُعرف نصفهم تقريبًا بأنهم في حالة “مقاومة للعلاج”، أي أن ضغط الدم لديهم لا ينخفض رغم استخدام أدوية تقليدية متعددة. هذه الفئة تحديدًا تواجه مخاطر عالية للإصابة بـ النوبات القلبية، السكتات الدماغية، أمراض الكلى، والوفاة المبكرة.