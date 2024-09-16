عملية للشرطة الألمانية في كولونيا بعد انفجار وسط المدينة

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين إطلاق عملية أمنية بعد انفجار في وسط مدينة كولونيا بولاية شمال الراين-فيستفالن غرب ألمانيا.

وقالت الشرطة في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”: “هناك عملية كبيرة للشرطة في منطقة هوهنزولرنرينغ”، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.

وأدى انفجار وقع في وسط مدينة كولونيا صباح اليوم الاثنين إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنطقة مدخل مبنى تجاري. وبحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار لم يؤد إلى وقوع إصابات.

وانفجرت العبوة الناسفة بعد الساعة السادسة صباحا بقليل، بجوار ملهى ليلي في هوهنزولرنرينج في كولونيا، مما أدى إلى سقوط سقف في منطقة مدخل المبنى التجاري وتحطم ألواح النوافذ.

ولم تقدم الشرطة بعد أي معلومات حول الأسباب المحتملة للانفجار، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.

وحسب قناة wdr الألمانية فإن هذا الحادث مشابه لسلسلة من الهجمات على المباني السكنية والتجارية في شمال الراين-وستفاليا. ويقال إن العديد من هذه الهجمات تعزى إلى عصابة مخدرات من هولندا، وهي على خلفية خلافات مع تجار المخدرات من راينلاند.