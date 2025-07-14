عناصر أساسية لنظام غذائي صحي.. وصفة لتعزيز المناعة ومكافحة الأمراض

كشفت أبحاث جديدة من المعاهد الوطنية الأميركية للصحة عن خمس ركائز جوهرية تشكل أساس أي نظام غذائي صحي، يمكن من خلاله تعزيز المناعة، الوقاية من الأمراض المزمنة، وتحقيق توازن جسدي ونفسي يدوم على المدى الطويل.

الدراسة التي تقودها الباحثة في علوم التغذية أليسون براون جاءت في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بأنماط الحياة الصحية وسط ارتفاع معدلات السمنة، السكري، وأمراض القلب.

1. الأطعمة الكاملة: قلب النظام الصحي

ركزت براون على أهمية تناول الأطعمة الكاملة، لاسيما الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبقوليات، باعتبارها المصدر الرئيسي للفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة.

ولفتت إلى أن هذه الأطعمة ليست فقط مفيدة بل أيضاً تلعب دوراً محورياً في الوقاية من الالتهابات المزمنة التي ترتبط بأمراض مثل السرطان وارتفاع ضغط الدم.

وتقول براون: “عندما نأكل أطعمة غير مصنعة، فإننا نعطي أجسامنا الأدوات الطبيعية التي تحتاجها لمحاربة الأمراض وتحقيق الأداء الأمثل”.

2. الدهون الصحية: وقود الدماغ والقلب

أشارت الدراسة إلى ضرورة تضمين الدهون غير المشبعة في النظام الغذائي، وخاصة تلك الموجودة في الأفوكادو، زيت الزيتون، المكسرات، والبذور، هذه الدهون تلعب دوراً حيوياً في دعم صحة القلب وتحسين وظيفة الدماغ، في وقت تحذر فيه الأبحاث من الإفراط في تناول الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في المنتجات المصنعة والمقلية.

3. الحد من السكريات المضافة: تقليل خطر السكري وأمراض القلب

الباحثة شددت على أهمية الانتباه لمستويات السكريات الخفية في الأطعمة المعلبة والمشروبات الغازية والعصائر الصناعية، موضحة أن نسبة السكريات المضافة لا ينبغي أن تتجاوز 10% من إجمالي السعرات اليومية.

وأكدت أن تقليص هذه النسبة يساعد في تقليل مقاومة الإنسولين وتخفيف الحمل على الكبد.

4. الطهي المنزلي: رافعة للسلوك الغذائي الواعي

توصي الأبحاث بالطهي في المنزل بشكل متكرر، حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يطبخون وجباتهم بأنفسهم لديهم وعي أكبر بمكونات طعامهم، ما ينعكس إيجاباً على اختياراتهم الغذائية.

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن العائلات التي تعتمد الطهي المنزلي سجلت معدلات أقل من السمنة بنسبة 22%.

5. المتعة في الأكل: السر النفسي للاستدامة

اختصاصية التغذية كانديس شرايبر أوضحت أن تناول الطعام الصحي لا يعني التضحية بالطعم أو المتعة، بل يمكن تحقيق التوازن عبر استخدام الأعشاب، التوابل، والوصفات المبتكرة التي تجعل من الطعام تجربة حسيّة مُرضية، وتقول: “حينما نجد المتعة في الأكل الصحي، يصبح الالتزام عادة لا عبئاً.”

النظام الغذائي الصحي: تحوّل في نمط الحياة لا وصفة مؤقتة

تشير هذه التوصيات إلى أن النظام الغذائي المثالي ليس مجرد قائمة من الممنوعات، بل أسلوب حياة متكامل يجمع بين التغذية السليمة، المتعة، والوعي.

ويتفق خبراء التغذية على أن التغيير المستدام يبدأ بخطوات صغيرة، مثل استبدال السكر الأبيض بالعسل أو التمر، أو اعتماد وجبات خفيفة غنية بالبروتين مثل الزبادي اليوناني والمكسرات.

وتسعى الهيئات الصحية حول العالم، في ظل ارتفاع معدلات الأمراض غير المعدية، إلى تعزيز التثقيف الغذائي وإدماج مفاهيم التغذية الصحية في المناهج الدراسية وبرامج العمل.

وتقول براون: “الطعام هو الدواء الأول للجسم. وما نضعه في أطباقنا كل يوم، يحدد كيف سنشعر ونعيش خلال سنواتنا القادمة”.