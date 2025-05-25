عندما تنقلب الفائدة إلى ضرر.. ماذا يفعل الزنك الزائد بالجسم؟

يُعتبر الزنك من المعادن الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز المناعة، ودعم عمليات التئام الجروح، وتنظيم وظائف الجهاز العصبي، ومع ذلك، تشير دراسات طبية حديثة إلى أن زيادة مستويات الزنك في الجسم قد تؤدي إلى آثار جانبية صحية خطيرة، خاصة عند تناول مكملات الزنك بشكل مفرط دون إشراف طبي.

وأوضحت أبحاث نشرت في مجلة The American Journal of Clinical Nutrition أن تناول الزنك بكميات تزيد عن 40 ملغ يوميًا قد يسبب أعراضًا غير مرغوبة مثل الغثيان، والقيء، وآلام المعدة، بالإضافة إلى اضطرابات في الجهاز العصبي مثل الصداع والدوخة. وأكدت الدراسة أن الجرعات الزائدة من الزنك قد تؤدي إلى تثبيط امتصاص عنصر النحاس، وهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء وتقوية الجهاز المناعي، مما قد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل فقر الدم وضعف الاستجابة المناعية.

وفي دراسة أخرى أجرتها منظمة الصحة العالمية عام 2023، تم رصد حالات تسمم بالزنك بسبب الإفراط في تناول المكملات الغذائية، مما أثار تحذيرات من ضرورة الالتزام بالجرعات الموصى بها وعدم تجاوزها دون استشارة طبية. وأشارت المنظمة إلى أن الأعراض الحادة تشمل آلام البطن الحادة، والإسهال، واضطرابات في وظائف الكبد.

ورغم هذه المخاطر، يؤكد خبراء التغذية أن الزنك ضروري للصحة عند تناوله بكميات معتدلة، مع توصية بالاعتماد على المصادر الغذائية الطبيعية مثل اللحوم الحمراء، والمكسرات، والحبوب الكاملة، بدلاً من المكملات الغذائية غير المضبوطة.

وتشير الجمعية الأمريكية للتغذية إلى أن الجرعة اليومية الموصى بها للبالغين تتراوح بين 8 إلى 11 ملغ فقط، مع ضرورة تعديل الجرعات للأشخاص ذوي الحالات الصحية الخاصة أو النساء الحوامل.

وفي خضم هذه التحذيرات، يبقى الزنك سلاحًا ذا حدين، إذ يمكن أن يعزز مناعتك ويحافظ على صحتك إذا تم الاعتدال في تناوله، لكنه قد يتحول إلى خطر يهدد التوازن الصحي إذا تجاوزت الجرعة حدود الأمان.