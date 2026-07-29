عويدان: اعتماد «خارطة طريق» للتعاون مع الجزائر بقطاع المياه

أعلنت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، أن وزير الموارد المائية حسني عويدان عقد مباحثات مع وزير الري الجزائري لوناس بوزڨزة، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والجزائر في قطاع الموارد المائية، وتطوير مجالات الشراكة وتبادل الخبرات الفنية.

وقالت الوزارة إن اللقاء تناول آفاق التعاون في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها الأمن المائي، وتحلية مياه البحر، وإدارة الموارد المائية، إضافة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تؤثر في مصادر المياه بدول المنطقة.

وأوضحت وزارة الموارد المائية أن المباحثات أسفرت عن اعتماد خارطة طريق للتعاون المشترك بين البلدين، تتضمن تشكيل فرق عمل فنية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ برامج التعاون، وتعزيز تبادل الخبرات والزيارات الفنية بين المؤسسات المختصة في ليبيا والجزائر.

وشملت مجالات التعاون المتفق عليها تطوير تقنيات تحلية مياه البحر، وإدارة المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه المعالجة، إلى جانب تنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات بهدف دعم الكفاءات الفنية والاستفادة من التجارب المتبادلة.

وعلى هامش الزيارة، أجرى الوفد الليبي زيارة إلى محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” في ولاية تيبازة الجزائرية، حيث اطلع على التجربة الجزائرية في إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وآليات إنتاج المياه المحلاة، والتقنيات المستخدمة في إدارة هذا المرفق الحيوي.

وأكدت الزيارة أهمية تبادل التجارب الناجحة بين البلدين، خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير حلول مستدامة لتوفير المياه وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية.

ويأتي التعاون الليبي الجزائري في قطاع المياه ضمن جهود إقليمية متزايدة لتعزيز الأمن المائي، في ظل تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على المياه، ما يجعل مشاريع التحلية وإدارة الموارد وإعادة استخدام المياه المعالجة من أبرز الخيارات لدعم التنمية المستدامة.