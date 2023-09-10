غارات جوية جنوب الخرطوم تقتل 30 شخصا

قُتل 30 شخصا على الأقل، اليوم الأحد، في غارات جوية نفذها الجيش السوداني على جنوب الخرطوم.

ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” أن لجنة المقاومة المحلية قالت: أن القصف وقع على سوق قورو، وتسبب في مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات.

ويأتي هذا القصف في الوقت الذي يخوض فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معارك للسيطرة على البلاد.

ويشهد السودان أعمال عنف منذ منتصف أبريل، عندما اندلعت التوترات بين جيش البلاد، بقيادة “عبد الفتاح البرهان”، وقوات الدعم السريع بقيادة “محمد حمدان دقلو”، وتحولت إلى قتال مفتوح.

وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 4 آلاف شخص، وفقا لإحصاءات أغسطس الصادرة عن الأمم المتحدة.

ومع ذلك، يقول الأطباء والناشطون أنه من المؤكد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير.

ونزح أكثر من 5 ملايين شخص داخل السودان أو فروا من البلاد هربا من العنف، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.