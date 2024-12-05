غزة.. العمليات العسكرية الإسرائيلية تخلّف نحو 100 قتيل وعشرات المصابين

تواصل القوات الإسرائيلية تدمير القطاع وإبادة سكانه، عبر تنفيذ مقاتلاتها سلسلة من الأحزمة النارية على مختلف أنحائه.

وأسفر القصف والهجمات الإسرائيلية عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين منذ ظهر يوم الأربعاء حتى صباح اليوم.

ففي شمال القطاع، أجبر آلاف النازحين على إخلاء مراكز الإيواء وسط بيت لاهيا تحت القصف والتهديد.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل كثيف على البوابة الشمالية لمستشفى كمال عدوان.

وأصيب عشرات الإصابات النازحين على شارع صلاح الدين بعد إطلاق النار عليهم من الاحتلال، كما تعرض الصحفي الرياضي وائل أبو زينة للإصابة جراء قصف الطائرات الحربية لمنزله وسط جباليا.

وفي مدينة غزة: قتل نحو 25 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، جراء قصف منازل تعود لعائلة ساق الله وجعرور والدلو بشارع النفق.

وفي وسط القطاع: تم استهداف تجمعًا للمواطنين أمام تكية طعام ومخبز بلدي شرق مخيم النصيرات، أدى لمقتل 5 أشخاص، وقتل آخر في إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية شرق مخيم المغازي.

إصابات جراء إلقاء طائرة مسيرة “الكواد كابتر” قنبلةً على مجموعة من المواطنين في مخيم البريج.

ووصلت 3 إصابات لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح إثر استهداف لمجموعة من المواطنين بمخيم البريج.

وفي جنوب القطاع: قتل 21 فلسطيني على الأقل وعدد كبير من الجرحى معظهم أطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي بخانيونس.

كما تم انتشال جثامين 10 قتلى ارتقوا في استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين، أمس شرقي مدينة رفح.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن “قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر مروعة ضد عائلات فلسطينية، مما أسفر عن وصول 30 شهيدا و84 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44532 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 105538”.