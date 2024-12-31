وفاة 7 اطفال في غزة نتيجة البرد و«نتنياهو» يعد بالعودة للقتال حتى لو نجحت «صفقة التبادل»

قال المركز الفلسطيني للإعلام إن حوالي 800 طفل فلسطيني وُلدوا وقضوا هذا العام دون أن يكملوا عامهم الأول، يأتي ذلك وسط مأساة جديدة جراء برد قارس وأمطار أغرقت الخيام ويبّست أطراف الأطفال، حيث دخلت الحرب على غزة يومها الـ452.

وتوفي الرضيع سند وسام كامل عياد (4 شهور) نتيجة البرد، في مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، وبوفاة هذا الرضيع يكون عدد الأطفال الذين توفوا في غزة نتيجة البرد القارس ارتفع إلى 7، بعد وفاة الرضيع علي البطران، الذي يبلغ من العمر شهرا واحدا، أمس الاثنين، وهو توأم الطفل جمعة الذي توفي الأحد بسبب البرد في خيمة بـ”دير البلح”، وسط القطاع.

وعلى مدى الأيام السابقة، وثق وفاة 4 أطفال حديثي الولادة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والبرد الشديد.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة، أمس، مقتل 27 شخصاً في القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتوفي، أمس الاثنين، الرضيع علي البطران، وهو توأم الطفل الذي توفي قبله بيوم بسبب البرد القارس، ليصبح الرضيع السادس الذي يتوفى خلال أسبوع. وفي الأثناء، أعلنت بلدية غزة أن السكان يعانون ظروفاً مأساوية للغاية بسبب المطر والعواصف.

إلى ذلك، جلبت إسرائيل آلاف العمال الهنود لملء الفراغ الذي تركه عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين تم منعهم من دخول إسرائيل، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023.

وفي الضفة الغربية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي نفذت عمليات اقتحام في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة -بينها نابلس ومخيم شعفاط في القدس المحتلة- واعتقل عددا من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت “إن قوات إسرائيلية أقدمت على هدم بعض المنازل في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوة إسرائيلية ترافقها جرافة ضاحية السلام شمال شرق القدس”.

بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مكتب نتنياهو قوله أن “الحرب لن تنتهي ما دامت حماس تسيطر عسكريا ومدنيا على قطاع غزة، وإسرائيل ستعود إلى القتال لاستكمال أهداف الحرب حتى لو تم التوصل إلى صفقة”.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستعود إلى القتال في قطاع غزة حتى لو دخلت في صفقة لتبادل الرهائن.

وأضاف مكتب نتنياهو أن أي حل سيؤدي لبقاء “حماس” في غزة مرفوض، مشيراً إلى أن قضية اليوم التالي في القطاع لا تزال قيد النقاش.

كذلك قال مكتب نتنياهو لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن السياسة التي حددها رئيس الوزراء في غزة هي أنه لن يكون لـ “حماس” ولا للسلطة الفلسطينية سيطرة مدنية في غزة، بما في ذلك توزيع المساعدات الإنسانية. وذكر أن نتنياهو لا يوافق على صفقة تشمل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لمنع عودة “حماس” من جديد.