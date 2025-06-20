غزة.. 25 قتيلاً و120 جريحاً خلال انتظار المساعدات وإسرائيل تشن 300 غارة في أسبوع

قتل 25 فلسطينياً وأصيب أكثر من 120 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية، أثناء انتظارهم المساعدات قرب محور “نتساريم” وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قُتل 8 أشخاص إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة عياش في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة “وصول 69 شهيداً جديداً (بينهم 2 من الشهداء الذين تم انتشالهم) و221 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

كما أفادت بارتفاع “حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي إلى 55,706 شهداء و130,101 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 نحو 5,401 شهيد و18,060 إصابة”.

وفي رد عملي، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عدة عمليات استهدفت القوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة، في إطار التصعيد المتبادل بين الطرفين.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 300 غارة جوية خلال الأسبوع الماضي على قطاع غزة، استهدفت من بينها قيادياً بارزاً في “كتائب المجاهدين”، ومبانٍ عسكرية، ومخازن سلاح، ومواقع لإطلاق الصواريخ.

وأكد المتحدث باسم الجيش تصفية القيادي علي سعدي وصفي الأغا، قائد اللواء الجنوبي في “كتائب المجاهدين”، خلال عملية مشتركة مع جهاز الشاباك بتاريخ 16 يونيو الجاري. وأشار إلى أن الأغا كان مسؤولاً عن عمليات الخطف والقتل والاحتجاز لعدد من الإسرائيليين، وكان مرتبطاً بتنفيذ عمليات إرهابية بتنسيق مع إيران في الضفة الغربية وإسرائيل.

نفاد حليب الأطفال في غزة يهدد حياة الرضع ويثير حالة طوارئ صحية

حذر مسؤولون طبيون في قطاع غزة، الخميس، من “كارثة صحية” وشيكة تهدد حياة الرضع والأطفال حديثي الولادة نتيجة نفاد حليب الأطفال، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي واشتداد الحرب التي تعصف بالقطاع.

وقال جميل علي، مدير مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة، في بيان رسمي: “نطلق نداءً عاجلاً من قلب المعاناة، حيث يواجه الأطفال أزمة حقيقية بسبب انقطاع تام لحليب الأطفال، ولا يملك المستشفى حتى الآن أي علبة واحدة من الحليب”.

وأضاف أن المستشفى يستقبل يومياً العديد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وضعف الامتصاص، ووصف الوضع بـ”الأزمة الإنسانية الحقيقية بحق الطفولة”.

من جانبه، حذر الطبيب أحمد الفرا، مدير مبنى التحرير للأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، من خطر وشيك على حياة المواليد والرضع، مشيراً إلى أن “خلال 48 ساعة قد نبدأ بفقدان أرواح أطفال الخدج والرضع بسبب نفاد الحليب المخصص لهم”.