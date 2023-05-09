غزة.. 40 طائرة إسرائيلية تقصف القطاع.. واستشهاد 3 قادة من سرايا القدس

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في غارات مكثفة على قطاع غزة 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع زوجاتهم وعدد من أطفالهم.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إنّ 40 طائرة مقاتلة نفذت فجر اليوم غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، موضحا أنّ العملية كانت مشتركة مع جهاز الأمن العام «الشاباك».

ونعت سرايا القدس قادتها الـ3 الذين استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على القطاع، وهم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 13 مواطنا وإصابة 20 آخرين -بينهم نساء وأطفال- في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.