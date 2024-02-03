غوتيريش: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موقفه بشأن حل الدولتين من حيث انه هو الوحيد القادر على تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة.

وحث غوتيريش المجتمع الدولي على عدم التراجع عن التزامه بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقال غوتيريش، إن حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب، هو وحده القادر على ضمان إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأضاف أمين الأمم المتحدة: “يجب على المجتمع الدولي ألا يتراجع عن التزامه بهذا الحل”.

وتأتي تصريحات غوتيريش في ظل تأكيد دول كبرى، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين، على أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.