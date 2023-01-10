فتح باب الترشح لعضوية المنتدى الثقافي العربي البريطاني

عقدت اللجنة التنفيذية للمنتدى الثقافي العربي البريطاني اجتماعها الأول في العام الجديد، برئاسة رئيس المنتدى د. رمضان بن زير، وبمشاركة افتراضية عبر تقنية الفيديو لمن هم خارج لندن.

وقررت الإدارة بالإجماع خلال الاجتماع البدء بالتحضير لعقد المؤتمر العام (الجمعية العمومية) في مدة أقصاها شهر من تاريخه، وتجديد وتوسيع الإدارة واللجان التابعة لها، وفتح باب الترشح بشروط مخففة خاصة للشباب من أبناء الجالية في المملكة المتحدة.

كما قررت الإدارة ولأول مرة فتح باب الانضمام إلى جانب العضوية الأساسية لعضوية افتراضية للنشطاء من خارج المملكة المتحدة، وكذلك التعاون والتوأمة مع منظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة وخارجها.

يُشار إلى أن أن المنتدى تأسس في لندن قبل 32 عاما ويتوارثه أبناء الجالية من المثقفين العرب والناطقين بالعربية، ويحتضن كوادر وخبرات مهنية ذات كفاءة عالية في مختلف المجالات والتخصصات.