فرنسا.. إصابة شُرطيين بإطلاق نار شمال العاصمة باريس

أصيب شرطيان بإطلاق نار مساء أمس الأربعاء شمال العاصمة الفرنسية باريس، فيما تتواصل عمليات البحث عن المشتبه بهم.

وقال رئيس بلدية مدينة إيربلاي الفرنسية فيليب رولو لتلفزيون (بي.إف.إم) اليوم الخميس، إن حالة أحد الجرحى خطيرة وإن الشرطة بدأت مطاردة المهاجمين.

ولم تتضح ملابسات إطلاق النار، ولم يتسن الاتصال بالشرطة المحلية للتعليق على الحادث.

من جهته وصف وزير الداخلية جرالد دارمانا في تغريدة عبر “تويتر” الهجوم على الشرطيين بـ”الخطير”، قائلا: “دعمنا الكامل لشرطيينا اللذين تعرضا لاعتداء بشع ليلة أمس خلال الخدمة، الاعتداء بالأسلحة النارية على رجال الأمن أمر خطير. كل الإمكانيات مسخرة للقبض على المعتدين”.

والجرائم العنيفة والمخاوف بشأن الإرهاب في فرنسا من التحديات الرئيسية التي تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب خبراء حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.