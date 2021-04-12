فرنسا: قتيل في إطلاق نار أمام مستشفى في باريس ومنفذ العملية لاذ بالفرار

قتل شخص وأصيب آخران على الأقل بجروح في إطلاق نار وقع أمام مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.

وأفاد شهود عيان إن منفذ إطلاق النار، الذي وقع أمام مستشفى هنري دونان، لاذ بالفرار على متن دراجة نارية.

وعلمت قناة BFMTV الفرنسية من مصدر بالشرطة أن رجلا وامرأة أصيبا برصاص أمام مستشفى هنري دونان مما أدى إلى وفاة شخص واحد على الأقل.

وحتى الآن لم يعرف السبب وراء إطلاق النار، وإن كان العمل إرهابيا أم لا، بينما لا يزال مطلق النار هاربا، بحسب شرطة العاصمة الفرنسية. وفقا لما ذكرت قناة الحرة.

وفي سياق متصل، وقعت أكثر من عملية إطلاق النار وطعن في فرنسا خلال الأشهر القليلة الماضية وكانت آخرها حادثة طعن شخص لعدد من المارة في حديقة في منطقة فيلجويف جنوب باريس، بداية شهر مارس الماضي.

وأوقع ذلك الحادث قتيلا واحدا، وأصيب آخر بجروح بليغة، قبل أن يردي عناصر الشرطة المعتدي قتيلا.

Paris : des coups de feu ont été tirés en début d'après-midi devant l'hôpital Henri Dunant, dans le 16e arrondissement. Un homme et une femme ont été touchés. L'homme est mort des suites de ses blessures, la femme a été prise en charge. Le tireur a pris la fuite à scooter. — Alexandra Gonzalez (@AlexandraGzz) April 12, 2021

🔴 ALERTE INFO [Mise à jour]



Paris: un mort et un blessé par balle devant un hôpital https://t.co/XYp2GjgEuT pic.twitter.com/eCI0etOb4k — BFMTV (@BFMTV) April 12, 2021