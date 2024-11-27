فريق عمل «ترامب» يوقع مذّكّرة تفاهم مع «البيت الأبيض» لانتقال السلطة

وقّع فريق عمل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض لانتقال الفريق إلى السلطة.

وأكدت سوزي وايلز، كبيرة الموظفين في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن “الفريق الانتقالي الخاص به وقّع مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض تسمح له ببدء انتقاله إلى السلطة”.

وقالت وايلز في بيان: “توقيع المذكرة سيسمح ببدء التحضيرات الحاسمة، مثل نشر فرق في كل وزارة ووكالة، واستكمال انتقال السلطة بشكل منظم، وسوف تسمح هذه الخطوة للفريق بالتنسيق بشكل مباشر مع الوكالات الاتحادية والوصول إلى الوثائق الحكومية”.

وأشارت وايلز إلى أنه “بعد الانتهاء من عملية اختيار حكومته المقبلة، يدخل الرئيس المنتخب ترامب، المرحلة التالية لانتقال إدارته من خلال تنفيذ مذكرة تفاهم مع البيت الأبيض بقيادة الرئيس جو بايدن”.

هذا ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير المقبل، وكان فريق ترامب، قد “رفض طلبات إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بالتوقيع بسرعة على مذكرة التفاهم، واعترض على بعض بنود الاتفاق الانتقالي التقليدي”، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض.