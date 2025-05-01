فطورك قد يكون قاتلًا صامتاً.. طبيب يحذّر من أخطاء صباحية تدمر صحتك!

هل تبدأ يومك بكوب قهوة وسريع من الحبوب المحلاة أو شريحة خبز أبيض؟ قد تظن أنك تمنح جسدك دفعة طاقة، لكن الحقيقة أن بعض خيارات الفطور الشائعة قد تكون أقرب إلى قنابل سكرية صامتة تهدد صحتك الجسدية والنفسية، وحول ذلك يكشف خبير طبي عن أخطاء صباحية قاتلة تبدأ من مائدتنا، ويُحدد الأطعمة التي تضر أكثر مما تنفع في أهم وجبة باليوم!

في السياق، وفي وقتٍ يُروج فيه كثيرون لأهمية وجبة الفطور كمفتاح لطاقة اليوم، يحذر الدكتور ألكسندر أولموس، أخصائي الطب الرياضي، من أن بعض الخيارات الشائعة على موائد الصباح ليست فقط غير مفيدة، بل تُعد من “أسوأ الأطعمة” التي يمكن أن تبدأ بها يومك.

وبحسب أولموس، فإن الخبز الأبيض والحبوب المحلّاة ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ما يؤدي لاحقًا إلى انخفاض حاد بالطاقة ورغبة جامحة في الأكل.

وأضاف: “هذه الأطعمة تفتقر إلى العناصر الغذائية الضرورية، وتؤدي لتقلبات غير صحية في سكر الدم”.

وبحسب صحيفة غازيتا الروسية، يشدد الطبيب على تجنّب إضافة السكر المكرر أو أي مكونات ضارة إلى القهوة الصباحية، إذ يُسهم ذلك في الحفاظ على استقرار مستويات الطاقة خلال اليوم.

واقترح الطبيب، بدلًا من العصائر تناول الفاكهة الكاملة، نظرًا لاحتوائها على ألياف تساعد في إطلاق السكريات الطبيعية تدريجيًا، ما يمنح الجسم طاقة متوازنة لفترة أطول.

وقال: في ضوء نتائج دراسة صينية حديثة أُجريت في مستشفى جامعة شيآن جياوتونغ، تبين أن تناول الفطور بعد الساعة التاسعة صباحًا يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 28%، إذ لوحظ أن من يؤخرون وجبتهم الأولى كانوا أكثر عرضة لتقلبات المزاج والمشاكل النفسية مقارنة بمن يتناولونها قبل الساعة الثامنة.

وأضاف: “لا تستخف بما تأكله فور استيقاظك، فاختياراتك الصباحية قد تكون حجر الأساس لصحتك الجسدية والعاطفية”.

هذا ويُعد الخبز الأبيض والحبوب المحلّاة من أكثر الخيارات شيوعًا على موائد الفطور، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من مخاطرهما الصحية، فالخبز الأبيض، المصنوع من دقيق مكرر خالٍ من الألياف والفيتامينات الأساسية، يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في الطاقة بعد فترة قصيرة من تناوله.

أما الحبوب المحلّاة، التي تُسوّق غالبًا كخيار سريع ومغذٍ، فهي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة وتفتقر إلى القيمة الغذائية الكاملة، ما يجعلها خيارًا غير مثالي لبداية اليوم.

وتؤكد الأبحاث أن الاعتماد اليومي على هذه الأطعمة قد يرتبط بزيادة خطر السمنة، تقلبات المزاج، وحتى مشاكل في التركيز خصوصًا لدى الأطفال.