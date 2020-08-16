فلسطين.. الخارجية تستدعي سفيرها في الإمارات احتجاجا على اتفاق التطبيع

أعلنت “الخارجية” الفلسطينية استدعاء سفيرها لدى الإمارات، فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات الكيان الإسرائيلي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ووصل السفير الفلسطيني، لدى دولة الإمارات، “عصام مصالحة”، إلى مدينة رام الله، بعد استدعائه من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية، احتجاجا على اتفاق التطبيع بين “أبو ظبي” و”تل أبيب”.

وقال”أحمد الديك” رئيس ديوان وزير الخارجية في لوكالة “الأناضول”: “تم استدعاء سعادة السفير بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس، ووصل إلى أرض الوطن، وسوف تستمع القيادة إلى تقرير مفصل وتقرر الخطوة التالية”.

ولا يؤثر استدعاء السفير على عمل السفارة الفلسطينية، التي تواصل تقديم خدماتها القنصلية للجالية الفلسطينية، حسب المسؤول بالخارجية الفلسطينية.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.