فوائد التفاح الصحية.. لماذا تُعد هذه الفاكهة كنزاً غذائياً يومياً؟

يُعد التفاح من أكثر الفواكه انتشارًا حول العالم، ليس فقط بسبب مذاقه وتنوع أنواعه، بل بسبب احتوائه على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي ارتبطت بفوائد صحية متعددة وفق دراسات علمية وأبحاث غذائية.

ويحتوي التفاح على الألياف الغذائية، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، خصوصًا في قشرته، ما جعله من الأطعمة التي تحظى باهتمام الباحثين في مجال التغذية والوقاية من الأمراض المزمنة. وتشير الدراسات إلى أن تناول التفاح ضمن نظام غذائي متوازن يرتبط بدعم صحة القلب، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، والمساعدة في تنظيم الوزن، وتعزيز دفاعات الجسم الطبيعية.

يُعتبر التفاح مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، خصوصًا ألياف “البكتين” القابلة للذوبان، وهي ألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء ودعم صحة البكتيريا النافعة داخل القولون. وتوضح الأبحاث أن الألياف القابلة للتخمر تعمل كغذاء للكائنات الدقيقة المفيدة في الجهاز الهضمي، ما يساهم في دعم صحة بطانة الأمعاء وتقليل الالتهابات المرتبطة باضطراب التوازن البكتيري.

كما يرتبط تناول التفاح بتحسين صحة القلب والشرايين، نتيجة احتوائه على الألياف ومركبات الفلافونويدات النباتية التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب. وتشير دراسات غذائية إلى أن الأنظمة التي تحتوي على كميات أكبر من الفواكه الغنية بهذه المركبات ترتبط بتحسن صحة الأوعية الدموية وتقليل بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتساعد ألياف البكتين الموجودة في التفاح على تقليل امتصاص جزء من الكوليسترول داخل الجهاز الهضمي، ما قد يساهم في تحسين مستويات الدهون في الدم ودعم صحة القلب عند تناولها ضمن نظام غذائي صحي.

ورغم احتواء التفاح على السكريات الطبيعية، فإن غناه بالألياف يساعد على إبطاء عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى ارتفاع أكثر توازنًا في مستويات السكر في الدم مقارنة بالأطعمة التي تحتوي على سكريات بسيطة. وتشير دراسات وبائية إلى أن تناول الفواكه الكاملة، ومنها التفاح، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، خصوصًا عند استبدالها بالأطعمة المصنعة والحلويات.

ويُعد التفاح خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يسعون إلى التحكم في الوزن، لأنه منخفض نسبيًا بالسعرات الحرارية وغني بالماء والألياف. وتساعد الألياف على زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، ما قد يقلل الرغبة في تناول كميات إضافية من الطعام ويدعم إدارة الوزن ضمن نمط حياة صحي.

ويحتوي التفاح على مجموعة من المركبات النباتية المضادة للأكسدة، مثل الكيرسيتين والكاتيشين وحمض الكلوروجينيك، وهي مواد تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي الناتج عن زيادة الجذور الحرة في الجسم. ويربط الباحثون بين الأنظمة الغذائية الغنية بهذه المركبات وانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة نتيجة دورها المحتمل في حماية الخلايا وتقليل الالتهابات.

وتبحث دراسات علمية دور المركبات النباتية الموجودة في التفاح في دعم صحة الدماغ، إذ تشير أبحاث مخبرية وحيوانية إلى أن بعض مضادات الأكسدة في التفاح قد تساعد على حماية الخلايا العصبية وتقليل التأثيرات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتحديد حجم هذا التأثير.

كما يساهم التفاح في دعم وظائف جهاز المناعة بفضل احتوائه على فيتامين “ج” ومركبات نباتية مضادة للأكسدة، إلا أنه لا يُعد علاجًا مباشرًا للأمراض، بل جزءًا من نظام غذائي متنوع يساعد الجسم على الحفاظ على وظائفه الطبيعية.

وتتركز نسبة كبيرة من المركبات المضادة للأكسدة في قشرة التفاح، لذلك فإن تناوله بعد غسله جيدًا يساعد على الاستفادة من قيمته الغذائية بشكل أكبر. وتختلف تركيبة التفاح قليلًا بحسب النوع واللون ودرجة النضج، لكن جميع الأصناف توفر فوائد غذائية مهمة عند تناولها ضمن نظام متوازن.

وتُعد أفضل طريقة للحصول على فوائد التفاح هي تناوله كاملًا بدل العصير، لأن العصر يقلل كمية الألياف ويرفع سرعة امتصاص السكر. كما يمكن تناوله مع مصادر للبروتين أو الدهون الصحية مثل المكسرات أو الزبادي لزيادة الشعور بالشبع وتحقيق توازن غذائي أفضل.

التفاح ليس مجرد فاكهة خفيفة وسهلة التناول، بل هو مصدر غني بالألياف والمركبات النباتية التي تدعم صحة القلب والجهاز الهضمي، وتساعد في تنظيم الوزن، وتعزز حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي. وتبقى الفائدة الأكبر عند إدراجه ضمن نمط حياة صحي يعتمد على تنوع الأغذية وممارسة العادات الغذائية السليمة.