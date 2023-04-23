فيديو.. انتشال جثث مهاجرين قُبالة شواطئ صبراتة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة، انتشال 17 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئ مدينة صبراتة.
وأوضحت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن عملية انتشال الجثث تمت أمس السبت بحضور النيابة العامة ومركز شرطة المدينة.
وتقدم فرع الهلال بالشكر والتقدير لجنود العمل الإنساني وللنيابة العامة ومركز شرطة صبراتة والسلطات المحلية على جهودهم في انتشال الجثث رغم الظروف الجوية الصعبة وصعوبة أماكن تواجد الجثث، وعلى توفير بعض الاحتياجات اللازمة لتسهيل العمل، ونقل الجثث للأماكن المخصصة لتكملة باقي الإجراءات.
بحضور النيابة العامة و مركز شرطة صبراتة ينتشل متطوعوا الهلال الأحمر فرع صبراتة هذا اليوم عدد 17 جثة من على شاطئ البحر . بالرغم من الظروف الجوية الصعبة وصعوبة أماكن تواجد الجثث . كل الشكر والتقدير لجنود العمل الإنساني و للنيابة العامة و مركز شرطة صبراتة. كما نشكر الامانة العامة على توفير بعض الاحتياجات اللازمة لتسهيل العمل. 22/04/2023 ————————————- Today, Red Crescent volunteers from the Sabratha branch recovered 17 corpses from the coast in the presence of the Public Prosecution and the Sabratha Police Station. despite the challenging weather and the challenge of locating the bodies. We sincerely thank and value the Red Crescent volunteers. And for Sabratha Police Station and the Public Prosecution. We also acknowledge the General Secretariat for providing various elements that were required to make the process easier. 22/04/2023تم النشر بواسطة جمعية الهلال الأحمر الليبى فرع صبراتة في السبت، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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