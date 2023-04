فيديو.. انتشال جثث مهاجرين قُبالة شواطئ صبراتة

بحضور النيابة العامة و مركز شرطة صبراتة ينتشل متطوعوا الهلال الأحمر فرع صبراتة هذا اليوم عدد 17 جثة من على شاطئ البحر . بالرغم من الظروف الجوية الصعبة وصعوبة أماكن تواجد الجثث . كل الشكر والتقدير لجنود العمل الإنساني و للنيابة العامة و مركز شرطة صبراتة. كما نشكر الامانة العامة على توفير بعض الاحتياجات اللازمة لتسهيل العمل. 22/04/2023 ————————————- Today, Red Crescent volunteers from the Sabratha branch recovered 17 corpses from the coast in the presence of the Public Prosecution and the Sabratha Police Station. despite the challenging weather and the challenge of locating the bodies. We sincerely thank and value the Red Crescent volunteers. And for Sabratha Police Station and the Public Prosecution. We also acknowledge the General Secretariat for providing various elements that were required to make the process easier. 22/04/2023