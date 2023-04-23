فيديو.. انتشال جثث مهاجرين قُبالة شواطئ صبراتة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة، انتشال 17 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئ مدينة صبراتة.

وأوضحت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن عملية انتشال الجثث تمت أمس السبت بحضور النيابة العامة ومركز شرطة المدينة.

وتقدم فرع الهلال بالشكر والتقدير لجنود العمل الإنساني وللنيابة العامة ومركز شرطة صبراتة والسلطات المحلية على جهودهم في انتشال الجثث رغم الظروف الجوية الصعبة وصعوبة أماكن تواجد الجثث، وعلى توفير بعض الاحتياجات اللازمة لتسهيل العمل، ونقل الجثث للأماكن المخصصة لتكملة باقي الإجراءات.