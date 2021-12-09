فيديو.. اندلاع حريق بالمقر الرئيسي لحزب «النهضة» في تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية محلية، اليوم الخميس، بنشوب حريق وتصاعد أعمدة الدخان في المقر المركزي لحركة النهضة في مونبليزير بالعاصمة التونيسية.

وتسبب الحريق في وفاة شخص وإصابة 12 آخرين على الأقل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود ومصادر، أن القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض أصيب بعد أن قفز من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى.

وأنقذ عمال الحماية المدنية أشخاصا من الحزب كانوا عالقين هناك، بحسب الشهود والمصادر.

وأبلغ عضو بالحزب وكالة “رويترز”، أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب، وقال مسؤولون آخرون إن رجلا أشعل النار في نفسه دون أن تتضح هويته.

النيران حاصرت المتواجدين بداخله..

حريق هائل بالمقر الرئيسي لحزب النهضة بتونس pic.twitter.com/WubLzSD56I — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 9, 2021

شاهد | حريق يلتهم مقر حزب #النهضة في العاصمة التونسية يتسبب بعدة إصابات وأنباء عن وفاة شخص في الحادثة #تونس #هنا_المملكة pic.twitter.com/Py2gkVbmQg — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 9, 2021