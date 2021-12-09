انتخابات ليبيا

فيديو.. اندلاع حريق بالمقر الرئيسي لحزب «النهضة» في تونس

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 9 ديسمبر 2021 - 21:01 | آخر تحديث: 9 ديسمبر 2021 - 23:25 نُشر: الخميس، 9 ديسمبر 2021 - 21:01
دولي
فيديو.. اندلاع حريق بالمقر الرئيسي لحزب «النهضة» في تونس
رويترز
مقتل شخص وإصابة 12 في حريق بالمقر الرئيسي لحزب النهضة

أفادت وسائل إعلام تونسية محلية، اليوم الخميس، بنشوب حريق وتصاعد أعمدة الدخان في المقر المركزي لحركة النهضة في مونبليزير بالعاصمة التونيسية.

وتسبب الحريق في وفاة شخص وإصابة 12 آخرين على الأقل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود ومصادر، أن القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض أصيب بعد أن قفز من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى.

وأنقذ عمال الحماية المدنية أشخاصا من الحزب كانوا عالقين هناك، بحسب الشهود والمصادر.

وأبلغ عضو بالحزب وكالة “رويترز”، أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب، وقال مسؤولون آخرون إن رجلا أشعل النار في نفسه دون أن تتضح هويته.

آخر تحديث: 9 ديسمبر 2021 - 23:25
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