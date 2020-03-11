فيديو.. هجوم صاروخي مكثف على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق

تتعرض القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن قوات أمريكية لسلسلة هجمات صاروخية. [رويترز]

تعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد والذي يحتضن قوات أمريكية، اليوم الأربعاء، لهجوم صاروخي مكثف، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، بسقوط 10 صواريخ من طراز “كاتيوشا” داخل المعسكر دون وقوع أي خسائر.

وأضاف البيان أنه “تم العثور على عجلة من نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية”.

يأتي ذلك في حين تعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن قوات أمريكية، خلال الأشهر الماضية، لسلسلة هجمات صاروخية.

وتتهم الولايات المتحدة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، وتوعدت إيران برد قوي حال استمرارها.

يُشار إلى أن القوات الإيرانية استهدفت في يناير الماضي، قاعدتي عين الأسد وحرير التي يتواجد بهما عسكريون أمريكيون بهجوم صاروخي، وذلك رداً على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية مطلع يناير الماضي.

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