في تطور جديد للحرب في غزة.. إسرائيل تُهدد بقصف اليمن

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين، بأنه إذا لم يتحرك العالم ضد هجمات “أنصار الله” اليمنية على السفن في البحر الأحمر، فإنها ستتحرك عسكريا إزاء ذلك.

ونقلت القناة الـ (12) الإسرائيلية عن هنغبي قوله إن “هذا الموقف نقله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس” موضحا أن نتنياهو، أكد أنه إذا لم يكن هناك ترتيب عالمي لهذا الأمر، فإن إسرائيل ستتحرك عسكريا تجاهه.

وكانت جماعة “أنصار الله” اليمنية أعلنت أمس أنها ستمنع جميع السفن المرتبطة بإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء.

وحذرت الحركة في بيان جميع السفن والشركات من التعاملِ مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكدة أنها “ستصبح هدفا مشروعا” لها إذا لم يتحقق ذلك.