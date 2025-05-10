في قمة السعودية المقبلة.. ترامب يخطط للاعتراف بدولة فلسطين

نقلت صحيفة “جيروساليم بوست”، عن وكالة “ذا ميديا لاين” الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، قد يعلن عن اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين خلال القمة العربية المقبلة التي ستعقد في السعودية.

وأشار مصدر دبلوماسي خليجي لم يكشف عن هويته، إلى أن ترامب، سيصدر إعلانًا يخص دولة فلسطين، مع تأكيد أن هذه الدولة ستُقام دون وجود حركة “حماس”.

وأوضح المصدر أن هذا الإعلان من شأنه أن يكون تحولًا هائلًا في موازين القوى بالشرق الأوسط، مما قد يشجع المزيد من الدول على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

وأضاف المصدر أنه من المرجح أن تشهد القمة اتفاقيات اقتصادية جديدة، مع احتمال إعفاء الدول الخليجية من الرسوم الجمركية، على الرغم من أن بعض هذه الاتفاقيات قد تم الإعلان عنها سابقًا.

من جهته، أكد أحمد الإبراهيم، الدبلوماسي الخليجي السابق، أنه لا يتوقع أن يكون الموضوع الرئيسي في القمة متعلقًا بفلسطين، نظرًا لعدم دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني، اللذين يمثلان الدول الأقرب إلى القضية الفلسطينية.

ووفقًا للخطط، سيقوم ترامب بزيارة السعودية الأسبوع المقبل في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ بداية ولايته الثانية في يناير ، وستشمل الجولة ستشمل أيضًا قطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو.

يذكر أن القمة العربية هي تجمع دوري لقادة الدول العربية يتم فيها مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المنطقة العربية، وتُعد هذه القمة أحد أبرز الفعاليات الدبلوماسية التي تجمع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، حيث يتم خلالها تبادل الرؤى والآراء حول القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون العربي.

وتُعقد القمة العربية سنويًا أو كلما دعت الحاجة، وقد شهدت هذه القمم في السنوات الأخيرة العديد من التحولات الكبرى التي انعكست على الوضع الإقليمي والدولي، وكان من أبرز أهدافها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، دعم القضايا العربية المشتركة مثل القضية الفلسطينية، وكذلك تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

والقمة العربية التي ستعقد في السعودية هي حدث بارز في ظل التوترات الإقليمية والتحديات التي يواجهها العالم العربي، ومن المتوقع أن تشهد هذه القمة مناقشات هامة حول عدة قضايا، بما في ذلك ملف فلسطين، بالإضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي، الاقتصاد، والتنمية المستدامة.