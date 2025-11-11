قبعة MAGA تصل إلى دمشق.. توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة

في لقطة لافتة لوسائل الإعلام، كشف اأنه تلقى هدية رمزية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما مساء أمس في البيت الأبيض، وهي قبعة حملته الانتخابية الشهيرة التي تحمل شعار “اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى” (MAGA).

وفي تصريحات له خلال حوار مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أبدى الشرع امتنانه للهدية، مشيراً إلى أن البساطة الرمزية للقبعة تحمل رسالة سياسية غير مباشرة، في ظل التوترات الطويلة بين البلدين خلال العقد الماضي.

من جانبه، وصف ترامب الشرع بأنه “قائد قوي للغاية” و”شخص صلب”، في إشارة إلى تقديره للدور الذي يلعبه الرئيس السوري في الظروف السياسية الراهنة، ما أضفى بعداً دبلوماسياً على تبادل الهدية.

وتشتهر قبعة MAGA، التي تُباع رسمياً في متجر ترامب بسعر 55 دولاراً، كرمز سياسي شهير، وقد أصبحت خلال السنوات الأخيرة أيقونة للحملة الانتخابية وللصورة العامة لترامب، ما يجعل من تبادلها مع زعيم أجنبي لحظة رمزية مثيرة للاهتمام على الساحة الدولية.

توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا بعد رفع سواتر ترابية

توغلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا، انطلاقًا من نقطة الحميدية باتجاه الصمدانية الشرقية، بعد يوم من رفعها سواتر ترابية غرب قرية الحانوت.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة أن القوة الإسرائيلية المقتحمة ضمت 3 آليات، اثنتان منها همر وواحدة هايلكس.

وكانت قوات إسرائيلية أخرى مكونة من سبع آليات ثقيلة، بينها “بواكر” و”تركسات”، قد توغلت أمس في ريف القنيطرة الجنوبي ورفعت ساترًا ترابيًا غرب قرية الحانوت.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي السورية، في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فيما تدين سوريا هذه الاعتداءات وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.