قبل استخدام الدواء بعد «انقطاع الكهرباء».. 6 خطوات للتأكد من سلامته

دعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، المواطنين إلى اتباع إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الأدوية عند انقطاع الكهرباء، خاصة الأدوية التي تحتاج إلى التبريد، محذرة من أن تعرضها لدرجات حرارة غير مناسبة قد يؤدي إلى فقدان فعاليتها أو انخفاض كفاءتها.

وأوضحت الوزارة أن استمرار انقطاع الكهرباء قد يؤثر على بعض الأدوية الحساسة، مشددة على ضرورة الالتزام بتعليمات التخزين الصحيحة لتجنب تلفها.

ونصحت وزارة الصحة بإبقاء باب الثلاجة مغلقًا قدر الإمكان أثناء انقطاع الكهرباء، للمساعدة في المحافظة على درجة الحرارة المناسبة داخلها وحماية الأدوية التي تحتاج إلى التبريد.

كما أوصت بنقل الأدوية المبردة إلى مبرد أو حافظة مزودة بأكياس تبريد إذا استمر انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، بهدف الحفاظ على ظروف التخزين المطلوبة.

وأكدت الوزارة ضرورة تجنب تعريض الأدوية لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة، مع حفظها في أماكن باردة وجافة وبعيدة عن مصادر الحرارة.

وشددت على أهمية فحص الدواء قبل استخدامه، وعدم استعمال أي دواء تظهر عليه علامات تلف، مثل تغير اللون أو القوام أو وجود أي تغيرات غير طبيعية.

كما حذرت وزارة الصحة من تجميد الأدوية إلا في حال نصت تعليمات الشركة المصنعة على ذلك، مشيرة إلى أن بعض الأدوية قد تتضرر من التجمد كما تتضرر من الحرارة المرتفعة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استشارة الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية عند وجود أي شك بشأن سلامة الدواء بعد انقطاع الكهرباء، قبل استخدامه.

وأشارت إلى أن بعض الأدوية، مثل الإنسولين وبعض اللقاحات، تحتاج إلى الحفظ ضمن درجات حرارة محددة للحفاظ على فعاليتها، وأن سوء التخزين قد يؤثر على قدرتها العلاجية.

وأكدت وزارة الصحة أن سلامة الدواء مسؤولية مشتركة، داعية إلى الالتزام بطرق التخزين الموصى بها واستشارة المختصين عند الحاجة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة أسرهم.