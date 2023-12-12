قتلى وجرحى في قصف متواصل على قطاع غزة

قُتِل عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون، ودُمَّرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 20 مواطنا قُتِلوا، وأصيب العشرات بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية لعدد من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما قُتل مواطنان، وأُصيب آخران، في قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس.

وقُتِل 15 مواطنا بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة سالم في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وتم دفنهم في أماكن مجاورة، لصعوبة التنقل، وتواصل الغارات.

ودمرت طائرات الاحتلال 10 منازل على رؤوس ساكنيها في حي الدرج ومنطقة الصحابة، ما أدى على سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، وسط صعوبة بالغة في الوصول إليهم، بسبب عمليات التغول، والقصف المدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة، التي تطلق الرصاص بشكل عشوائي على المارة في أنحاء مختلفة.

وفي حيي الشجاعية والزيتون، تواصل طائرات الاحتلال قصفها لمنازل المواطنين، ما أدى إلى مقتل العشرات، وإصابة آخرين، وسط صعوبة الوصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني، بسبب استمرار عمليات القصف المدفعي والصاروخي.

وفي شمال القطاع جباليا، تحاصر آليات الاحتلال المخيم لليوم الـ8 على التوالي، وأجبرت 5 آلاف نازح من مدرستين للإيواء، وهما حفصة وفلسطين، التابعتان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” على مغادرتهما.

واقتحمت قوات الاحتلال 9 مدارس للإيواء تابعة لوكالة الغوث في مخيم جباليا، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي.

كما قصفت طائرات الاحتلال البوابة الرئيسية لعيادة مخيم جباليا، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى على الأقل، واصابة آخرين من المارة بجروح.

أما في المناطق الوسطى في قطاع غزة، وتحديدا في مخيم البريج، ومدينة دير البلح، قصفت طائرات الاحتلال 5 منازل على الأقل، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى، وأكثر من 20 جريحا.

وفي خان يونس، يتواصل القصف الصاروخي والمدفعي على المناطق الشرقية والوسطى من المدينة ما تسبب بوقع عشرات المصابين، وحالة نزوح كبيرة للمواطنين باتجاه رفح أقصى الجنوب.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.

وفي رفح، تعرض منزلان في حي تل السلطان غرب المدينة لقصف صاروخي، يعودان لعائلتي العالم وصبح، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى، و70 جريحا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة القتل منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18,205 قتلى، و49645 إصابة.

ويواصل الاحتلال قصفه على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، مع دخول العدوان يومه الـ67، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.