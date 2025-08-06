قتيل في غارة جوية إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة بريتال بالبقاع شرقي لبنان

قتل شخص في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على سيارة مدنية على طريق بلدة بريتال جنوب شرق بعلبك في منطقة البقاع شرقي لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية عن سقوط قتيل جراء استهداف سيارة بثلاثة صواريخ من قبل مسيّرة إسرائيلية معادية.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الغارة استهدفت سيارة مدنية على طريق بريتال، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

يُذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عدة غارات على جرود منطقة بريتال خلال نهاية يوليو الماضي، في إطار عمليات مستمرة ضد مواقع يُعتقد أنها تابعة لـ”حزب الله”.

وبحسب تصريحات الجيش الإسرائيلي، فقد استهدف سلاح الجو الأراضي اللبنانية نحو 500 مرة خلال 243 يومًا منذ وقف إطلاق النار الذي تحقق في نوفمبر 2024، مما أدى إلى مقتل أكثر من 230 عنصرًا من “حزب الله”، في ما وصفه الجيش بأنه “أصعب وضع” لحزب الله منذ تأسيسه.