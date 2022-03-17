قد يمر الطريق إلى مستقبل ليبيا عبر تاريخها المجيد

منذ أن اجتاح الربيع العربي نظام معمر القذافي في عام 2011، أصبحت ليبيا تقريبًا مثاًًل على عدم الاستقرار السياسي، نظراً لأن نظام القذافي كان في السلطة منذ الإطاحة بالملك إدريس في انقلاب عام 1969، كان العديد من الليبيين الذين يحنون إلى الماضي يتوقون إلى الاستقرار المفترض في عهد القذافي. هذا هو الحال بشكل خاص لأن العقد الذي تلى سقوطه كان عقدًا اندلع فيه الصراع الداخلي في الدولة المتوسطية الغنية بالنفط. ربما كانت هذه نتيجة حتمية لمجتمع يضم 140 قبيلة رئيسية، ومقسمة كذلك إلى عدد كبير من القبائل الفرعية.

على الرغم من تشكيل عديد من حكومات “الوحدة” الفاشلة عقب سقوط القذافي، يبدو الوضع في ليبيا غير قابل للحل. ومع ذلك، يستمر هذا بسبب استمرار التغاضي عن دستور عام 1951. كما تم فحصه في مشروع حديث نشره منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك حجة قوية لصالح (إعادة) تبني دستور عام 1951. لا يمثل هذا الخيار أفضل وسيلة لتوحيد السكان الليبيين المتنوعين فحسب، بل يجسد كذلك أفضل إطار للعالقات الخارجية المستقبلية للبلد. يُعد المشروع أفضل توضيح حتى الآن لكيفية إعادة اختيار دستور عام 1951 بوضع البلاد على المسار الصحيح للعمل في شؤونها المحلية والدولية، والتي من بينها العلاقة التي كانت تربط بين الدولة والمجتمع اليهودي المزدهر ذات مرة.

غالبًا ما تُنسى حقيقة أن المملكة الليبية كانت تتمتع بعلاقة دافئة جداً مع جاليتها اليهودية قبل أن يُطيح القذافي بالنظام الملكي. لذلك، من الممكن أن تخلق عودة الأمير محمد، ولي العهد الحالي والوريث الشرعي لعرش الملك إدريس، جنبًا إلى جنب مع دستور يحمي حرية الضمير (من بين ضمانات أخرى مهمة للحقوق)، ظروفاً من شأنها أن تخلق إطارا من الاستقرار الداخلي.

من المهم أن ندرك مدى خطورة الظروف السياسية الحالية في ليبيا من أجل فهم حقيقي للفائدة الإضافية المحتملة لاستعادة دستور 1951 والنظام الملكي الدستوري. يتجلى عدم الاستقرار السياسي في ليبيا مؤخراً في فشل البلاد في الوفاء بالموعد النهائي المحدد في 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات وانتخاب أول رئيس لها منذ عام 2011. وتوقع مسؤول كبير في الأمم المتحدة أن هذه الانتخابات قد تُجرى الآن في يونيو، على الرغم من أن هذا أيضاً غير مؤكد.

تعاني ليبيا حاليًا من فراغ خطير في السلطة. ودفع هذا الوضع سلسلة من الشخصيات المثيرة للجدل لإعلان ترشحها للرئاسة وهو ما يعد عرضاً وسببًا إضافيًا لاستقطاب المشهد السياسي الليبي في الأشهر الأخيرة. الأكثر إثارة للقلق من هؤلاء هم بال شك خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور المخلوع وولي العهد السابق. في الواقع، كان الارتباك حول قدرة القذافي على الترشح سببًا مهمًا لتأجيل الانتخابات في المقام الأول.

سيكون من الصعب القول إن خليفة حفتر، الزعيم الإقليمي الذي يسيطر على شرق ليبيا وشن هجومًا عسكريًا للسيطرة على طرابلس في عام 2019، يمكن أن يوحد البلاد. بينما يروق سيف الإسلام لكثير من الليبيين الذين يتشاركون في الحنين إلى الاستقرار المرتبط بحكم والده، لكن لقبه السام يعني أنه تلقائيًا شخصية مستقطبة مكروهة من قبل العديد من الليبيين الذين انتفضوا في عام 2011.

بينما أعلن القذافي أن الشعب الليبي يجب أن يتمتع بنفس مستوى الحريات مثل الهولنديين، فإن أفعاله لا تتطابق مع أقواله. القذافي مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال محاولات النظام لقمع الانتفاضة التي دعمها الناتو. وبالنظر إلى أن القذافي مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، سيكون من الصعب على الليبيين أنه “أفضل شخص” يمثلهم أمام المجتمع الدولي.

في هذا الفراغ يكون الحل الأفضل هو إعادة الأمير محمد إلى العرش واعتماد دستور عام 1951. ما تحتاجه الدولة هو شخص يمكن لليبيين الالتفاف حوله. على الرغم من أن القذافي تظاهر بأن ليبيا دولة عربية إسلامية متجانسة، متجاهلاً الاختلافات العرقية واللغوية والدينية في المجتمع ، إلا أن دستور 1951 ونظام الحكم الذي نص عليه – ملكية وراثية ذات نظام حكم تمثيلي – تمتع بالدعم الواسع الذي لايزال موجودا. لقد عمل النظام الملكي كرمز للوحدة ويمكنه فعل ذلك مرة أخرى في المستقبل. بعد أن كان في المنفى منذ عام 1988، أصبح محمد في موقع قوي للبقاء فوق صراع القضايا القبلية والسياسية والدينية، حيث سيكون بدلاً من ذلك رئيس موحد لليبيا، ومختلف الفصائل القبلية في البلاد.

علاوة على ذلك، فإن إعادة اعتماد دستور عام 1951 وعودة الأمير محمد إلى العرش قد يفتحان الباب أيضاً لاستعادة الانقلاب.