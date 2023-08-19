قطر.. القبض على منتسبين بوزارة الداخلية بتهمة جرائم اختلاس

عين ليبيا | نُشر: السبت، 19 أغسطس 2023 - 16:41 | آخر تحديث: 19 أغسطس 2023 - 16:53 نُشر: السبت، 19 أغسطس 2023 - 16:41
دولي
أرشيفية/سوشيال ميديا
الداخلية القطرية تقبض على عدد من منتسبيها بجرائم اختلاس

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، القبض على عدد من منتسبيها لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والأضرار بالمال العام وإحالتهم للنيابة العامة.

وأفادت الوزارة في بلاغ عبر حسابها على منصة “إكس”، أنه بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام.

وأضافت الداخلية القطرية أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

آخر تحديث: 19 أغسطس 2023 - 16:53
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