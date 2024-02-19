قطر: تصريحات “نتنياهو” هدفها المماطلة

ردت قطر، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخصوص الضغط على حماس للإفراج عن الرهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في تصريحات على منصة “إكس-تويتر سابقا”: إن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب”.

وأضاف الأنصاري: قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير الرهائن، مشيرا إلى أن الهدنة الإنسانية التي حررت 109 محتجزين أثبتت أن التفاوض هو الحل الوحيد لإعادتهم وإنهاء التصعيد.

وأضاف المتحدث القطري: نرفض اتهامات نتنياهو الخاوية، التي ساقها حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، وصورها وكأنها تمويل لحركة حماس، رغم علمه أنها تتم بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية.

وأكد الأنصاري، مضي قطر بجهود الوساطة وعدم الالتفات لتصريحات هدفها هو الهروب من أزمات سياسية لرئيس وزراء إسرائيل، مطالبا نتنياهو بالتركيز على المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المتواصلة باستمرار الحرب.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال “إن إطلاق سراح الرهائن في غزة يمكن أن يتم من خلال عمل عسكري قوي ومفاوضات صارمة للغاية”.

وأضاف: “قطر يمكنها الضغط على حماس كما لا يستطيع أي شخص آخر”، كما قال: “إنهم يستضيفون قادة حماس، وحماس تعتمد عليهم ماليا، وأنا أحثكم على الضغط على قطر للضغط على حماس لأننا نريد إطلاق سراح رهائننا”.