قلق أمريكي بسبب حادث مع قوات روسية في سوريا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة عبرت عن قلقها لروسيا بشأن حادث في سوريا أصيب فيه عدد من الجنود الأمريكيين عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أوبراين قوله خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “تم إيصال الأمر إليهم (روسيا) بوضوح شديد… تم ذلك على المستوى المناسب”.

وفي الـ26 من أغسطس الماضي، أفادت مصادر مطلعة، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن عن المصادر قولها، إن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا في تصادم مع القوات الروسية بمنطقة ديريك المالكية في شمال شرق البلاد.

من جانبها نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن الحادث أسفر عن جرح “عدد قليل” من العسكريين الأمريكيين.

وأشار المسؤولين إلى أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وبيّن أحد المتحدثين أنها ناجمة عن “تصادم”.

وذكر مسؤول آخر أن الحادث وقع في وقت سابق شمال شرق سوريا، لافتا إلى أن الإصابات كانت طفيفة.

وتنشط في منطقة شمال شرق سوريا قوات أمريكية وروسية تنسق تحركاتها في إطار آلية منع وقوع الاشتباكات التي تم إنشاؤها عام 2015.