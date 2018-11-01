«قنديل» يودع عالمنا والحزن يضرب الأوساط الإعلامية العربية

حيث ولد قنديل في محافظة الشرقية بمصر، عام 1936، وبدأ العمل الصحفي أثناء دراسته الجامعية، ثم عرض عليه الصحفي المصري الراحل، مصطفى أمين، العمل محرراً في مجلة آخر ساعة.

وبعد تخرجه في قسم الصحافة بكلية الآداب، عمل قنديل صحفيا في جريدة أخبار اليوم، ثم تركها ليعمل مذيعا في التلفزيون المصري من خلال برنامج أقوال الصحف.

هذا وقدم الصحفي الراحل العديد من البرامج ذات الطابع السياسي، من بينها برنامجه الشهير “رئيس التحرير”، وشارك في الحياة السياسية من خلال انضمامه للجمعية الوطنية للتغيير، وشغل منصب المتحدث باسمها.