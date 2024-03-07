قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي

أعلنت دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

وأكد رئيس الأركان للقوات المسلحة النيجرية، “موسى صلاح بارمو “، في بيان صدر أمس الأربعاء، في أعقاب اجتماع مجلس رؤساء الأركان لأعضاء “تحالف دول الساحل”، الذي يضم الدول الثلاث، في عاصمة النيجر نيامي، أن القوة المشتركة “ستبدأ بالعمل بأسرع ما يمكن نظرا للتحديات الأمنية في منطقتنا”.

كما تم في الاجتماع بحث المقترحات التي أعدها خبراء ومسؤولون من الدول الثلاث لوضع إجراءات لضمان الأمن على أراضيها.

وتم تشكيل “تحالف دول الساحل” في سبتمبر 2023 من قبل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي الدول التي شهدت سلسلة من الانقلابات خلال السنوات الأخيرة.