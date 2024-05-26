«كتائب القسام» تعلن أسر وقتل 16 جندي إسرائيلي

أعلنت كتائب القسام، أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة شمالي قطاع غزة.

وأضافت “القسام” في بيان، “أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا واشتبكوا مع أفرادها من مسافة صفر، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها”.

وقال محمد أبو طربوش مسؤول العمل الجماهيري في حركة “حماس”: “إن عدد أفراد القوة التي اشتبكت معها “كتائب القسام” في مخيم جباليا وأسقطتهم بين جريح وقتيل وأسير يبلغ 16 جنديا”، موضحا لوكالة سبوتنيك “أنه سيتم نشر مقاطع فيديو تباعا لتوضيح أعداد الأسرى وتفاصيلهم”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرئيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 35984 قتيلا و80643 جريحاً.