«كتائب القسام» تقتل 15 جندي إسرائيلي وشرطة أمستردام تعتقل مؤيدين للقضية الفلسطينية

أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، “تمكن مقاتليها من استهداف قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا بقذيفة مضادة للأفراد، والإجهاز عليهم من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة”.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها على “تلغرام”: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديا بقذيفة RPG مضادة للأفراد، والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع”.

وفي بيان منفصل أكدت “القسام” أن “مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال.. الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بيت قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمال القطاع”.

وأشارت إلى “استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي الياسين 105 وتاندوم واستهداف جرافة عسكرية بعبوة رعدية قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع”.

وأضافت “كتائب القسام” أنها “بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى دكت قوات العدو في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل”، كما دكت “قوات العدو داخل موقع الرشيد للقيادة والسيطرة بعدد من صواريخ رجوم وقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

هذا وارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر العام الماضي، إلى 43603 قتيلاو102929 مصابا”.

شرطة أمستردام تعتقل العديد من المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية

أفادت وكالة “رويترز”، “بأن الشرطة الهولندية فرقت مظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية في أمستردام واعتقلت العديد من المتظاهرين”.

وذكرت الوكالة أن “مئات المتظاهرين تحدوا الحظر وتجمعوا في ساحة (دام) اليوم الأحد، في أمستردام، مرددين هتافات تطالب بإنهاء العنف في غزة وتحرير فلسطين”، وبحسب “رويترز” قامت الشرطة “باقتياد العديد من الأشخاص بعيدا عن مكان التجمع”.

وقالت بلدية أمستردام، “إن الشرطة بدأت في اعتقال المتظاهرين الذين رفضوا مغادرة الساحة التي تقع في قلب منطقة التسوق وسط المدينة”.

Opnieuw pakken agenten vlaggen af op de #Dam in #Amsterdam. Grote groep inmiddels ingesloten door de ME. pic.twitter.com/hFySmkkInE — Owen (@_owenobrien_) November 10, 2024