عربي ودولي

«كورونا» الهند تسجل رقماً قياسياً للإصابات

عين ليبيا | نُشر الثلاثاء، 14 أبريل 2020 - 10:59
حجم الخط
طباعة
عربي ودولي
تم تسجيل 8988 مريضا بالفيروس التاجي [الهتد]

سجلت الإصابات بفيروس كورونا في الهند رقما قياسيا بلغ 1211 خلال آخر 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 10363، وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة على موقعها الإلكتروني.

كما ارتفع عدد الوفيات 31 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، من 308 إلى 339.

ووفقا لوزارة الصحة، تم تسجيل 8988 مريضا بالفيروس التاجي حاليا للعلاج في البلاد، بالإضافة إلى شفاء 1036 مريضا.

محتوى ذو صلة
إيران.. 70 ألفاً إصابة والوفيات ترتفع إلى 4357

ودعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 24 مارس السلطات في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية لضمان الامتثال الصارم لتدابير الوقاية من الفيروس التاجي بالالتزام بنظام التباعد الاجتماعي الخاص المفروض من 25 مارس إلى اليوم 14 أبريل.

ومن المتوقع أن يخاطب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء الأمة، ويعلن الخطوات التالية التي تعتزم السلطات اتخاذها لمكافحة العدوى.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

أرسل إلى صديق