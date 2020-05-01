كوريا الشمالية.. الزعيم كيم يظهر علناً لأول مرة منذ 20 يوماً

أعلنت وسائل إعلام، مساء اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ظهر علنا لأول مرة منذ 20 يوما، وذلك بعد انتشار شائعات حول إصابته بـ”مرض خطير”.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، بأن كيم جونغ أون شارك في مراسم اختتام أعمال بناء نصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، وذلك في أول تقرير حول نشاطه العلني منذ 11 أبريل.

وقالت الوكالة إن “الرئيس الأعلى المحترم كيم جونغ أون قطع شخصياً الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء”.

هذا ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

وعلى إثر ذلك، انتشرت تقارير إعلامية حول إصابة كيم جونغ أون بـ”مرض خطير” بعد تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 أبريل الماضي.

كما لم يحضر الزعيم الكوري الشمالي ولأول مرة منذ توليه زمام السلطة، المراسم الرسمية للاحتفال بعيد الميلاد الـ108 لمؤسس دولة جمهورية كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم إل سونغ.

ول تعلق كوريا الشمالية بشكل رسمي حتى الآن على حالة زعيم البلاد الصحية، على الرغم من ورود تقارير إعلامية عدة حول “مرض” كيم جونغ أون، مترافقة مع شائعات حول وفاته.

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