كوريا الشمالية.. زعيم البلاد يدعو إلى حالة تأهب قصوى

دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد، وجعلها تكون في “حالة تأهب قصوى”، في ظل الوضع “المتغير بشكل سريع في الآونة الأخيرة” في شبه الجزيرة الكورية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية بكوريا الشمالية، اليوم السبت، أن الزعيم كيم جونغ أون رأس اجتماعا للجنة العسكرية المركزية، حيث دعا إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع تناول أيضا القضية التنظيمية المتمثلة في إقالة ونقل وتعيين بعض الضباط العسكريين.

ومن المقرر عقد الاجتماع الكامل للجنة المركزية لـ “حزب العمل” الحاكم في كوريا الشمالية في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.