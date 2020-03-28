«كونتي» يُحذّر من سقوط الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

وفي مقابلة مع صحفية مع موقع “إل سول 24” الإيطالي، دعا كونتي إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة خلال عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية.

وأشار إلى أن التقاعس سيترك لأبنائهم العبء الهائل لاقتصاد​ مدمّر، حسب وصفه.

وأضاف قول: “هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدي؟ إذاً لنطلق خطة كبيرة خطة أوروبية للتعافي وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش ​الاقتصاد​ الأوروبي كله”.

وتابع كونتي: “أكثر من خلاف، حصلت مواجهة شديدة وصريحة مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ لأننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا وتسبب ركوداً اقتصادياً شديداً”.

وأردف قائلا: “أمثل بلدا يعاني كثيرا ولا يمكن أن أسمح لنفسي بالمماطلة،، ينبغي علينا تجنّب أن نتخذ في ​أوروبا​ خيارات مأساوية.. إذا لم تُثبت أوروبا أنها على مستوى هذا التحدي غير المسبوق، فإن التكتل الأوروبي بكامله قد يفقد بنظر مواطنينا، سبب وجوده”.

يأتي ذلك في حين، صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الجمعة، بأن بلاده تواجه حالة الطوارئ صحية – اقتصادية ناجمة عن وباء فيروس كورونا، وأن بلاده “تنتظر ولاء من شركائها الأوروبيين”.