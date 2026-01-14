كيف سيؤثر ارتفاع الطلب على النفط بالأسعار العالمية؟

حافظت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2026 عند 1.38 مليون برميل يومياً، مسلطة الضوء على تعافي الأسواق العالمية بعد تقلبات اقتصادية وجيوسياسية مستمرة.

وأفاد تقرير المنظمة الشهري الصادر اليوم الأربعاء بأن إجمالي الطلب على النفط سيصل هذا العام إلى 106.52 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ105.14 مليون برميل يومياً في 2025، مؤكداً استقرار توقعات النمو عن الشهر الماضي، رغم التحديات العالمية في العرض والطاقة.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الطلب ستتركز على الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة، ما يعكس استمرار اعتماد العالم على النفط كمصدر رئيسي للطاقة.

كما تتوقع أوبك أن يصل الطلب العالمي على الخام إلى 107.86 مليون برميل يومياً في 2027، بينما من المتوقع أن يرتفع الإنتاج من الدول خارج مجموعة “أوبك+” بمقدار 0.61 مليون برميل يومياً، مدفوعاً أساساً بالزيادة في البرازيل وكندا وقطر والأرجنتين.

ولفت التقرير إلى أن متوسط إنتاج النفط من خارج “أوبك+” في 2026 سيصل إلى 54.78 مليون برميل يومياً، ما يوضح توازناً نسبياً بين نمو الطلب وزيادة العرض، ويشير إلى قدرة الأسواق على مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسعار.

يأتي ذلك في ظل استمرار جهود أوبك لضبط الأسعار العالمية، وتعزيز استقرار أسواق الطاقة، مع التركيز على تحقيق توازن طويل الأمد بين العرض والطلب، ودعم خطط الدول المنتجة لتطوير الاستثمارات النفطية والاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.

وتعد منظمة أوبك، التي تأسست عام 1960، لاعباً محورياً في أسواق النفط العالمية، حيث تتحكم في حجم الإنتاج وتؤثر مباشرة على أسعار الطاقة الدولية. وتواجه المنظمة تحديات مستمرة نتيجة النمو في الطلب العالمي، والتغيرات الجيوسياسية، والتحول نحو الطاقة المتجددة.

وشهدت السنوات الأخيرة تقلبات كبيرة في أسعار النفط نتيجة النزاعات الإقليمية، وتقلبات اقتصادية عالمية، وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مما جعل توقعات الطلب العالمي أداة رئيسية للمستثمرين والشركات النفطية لتحديد خطط الإنتاج والاستثمار.