كيف يؤثر «الشاي الأخضر» على «قلب الإنسان»؟

من المعروف على نطاق واسع أن “الشاي الأخضر” مفيد للصحة، ومع إجراء المزيد البحوث عن فوائده، ظهرت فوائد عديدة لهذا المشروب السحري، ستفاجئنا جميعا.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة جديدة، أن “بعض المركبات الموجودة في الشاي تحمي من اضطرابات القلب والأوعية الدموية الأكثر شيوعا لدى كبار السن”.

وبيّنت الدراسة، أن “مركبات الـ”كاتيكين” الموجود في الشاي الأخضر لها تأثير فعال في تحسين الاضطرابات القلبية المرتبطة بالشيخوخة”.

ووفقا للباحثين، “يعد الـ”كاتيكين” نوعا من المركبات التي توجد في التوت والشاي والكاكاو، ومن أهم مضادات الأكسدة التي يمكن تناولها”.

وبحسب الدراسة، فإن “الشاي يوفر الحماية ضد تطور ارتفاع ضغط الدم، كونه يحوي على البوتاسيوم الذي يُسهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية، ويجعلها تضخ الدم بشكلٍ أفضل”.

وكانت أوضحت دراسة نُشرت عام 2006، أن أولئك “الذين يشربون أكثر من 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يقل لديهم خطر الوفاة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنسبة 26%”.

وأشارت إلى أن “الشاي الأخضر” يحوي مركّبا يمنع تراكم اللويحات الدهنية في الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية”.

يذكر ان، هذه النصائح عامة، وللاسترشاد فقط، وليست بديلا عن استشارة الطبيب.